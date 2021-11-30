Таня Гончаренко .30 ноября, 2021 7

О своем желании дополнить два своих новых фильма режиссер поделился в подкасте ReelBlend.

Как говорит сам Скотт переосмыслять "Последнюю дуэль" и "Дом Гуччи" как-то иначе он не намерен. Режиссер просто планирует добавить некоторые сцены, которые помогут фанатам больше понять главных героев.

Не смотря на то, что оба фильма и так большие по метражу, Скотт планировал уложиться в два с половиной часа, что бы не утомлять зрителей, которые смотрели картины в кинозале. Но, поскольку при домашнем просмотре всегда есть возможность "поставить фильм на паузу, пойти взять пива и вернуться", он намерен добавить некоторые сцены в обе свои работы.