sonyazhytkova .24 февраля, 2024 12

На фото: Рік Коснетт

Актор долучається до акторського складу у новому сезоні, події якого розгортаються у відкритому океані з непередбачуваними жахливими випробуваннями.

Афіна (Анджела Бассетт) та Боббі (Пітер Краузе), які вирушили в секретний медовий місяць на круїзному лайнері в заключному епізоді шостого сезону, опиняються у центрі подій, коли терористи захоплюють їхній корабель.Коснетт з'являється в епізодичній ролі харизматичного круїзного директора Джуліана Енеса.

У серіалі також зіграють Дженніфер Лав Г'юїтт як Медді Баклі, Олівер Старк як Еван "Бак" Баклі, Кеннет Чой як Хоуі "Чімні" Хан, Айша Хайндс як Генріетта "Ген" Вілсон, Раян Гузман як Едді Діаз та Гевін Мак'юг як Крістофер Діаз.

"9-1-1" було створено Раяном Мерфі, Бредом Фальчуком і Тімом Майнером. Екзекутивні продюсери також включають Алексіс Мартін Вудолл, Анджелу Бассетт, Пітера Крауза, Джона Дж. Грея, Крістен Рейдел і Хуана Карлоса Кото.

Серіал виробляється 20th Television у співпраці з Ryan Murphy Television і Brad Falchuk Teley-Vision.

Коснетт відомий своїми ролями у "Флеші", "Квантіко" та "Щоденик вампіра". Він також з'явиться в майбутньому серіалі Apple TV "Палм Рояль" і новому фільмі Пола Шрейдера.

Сьомий сезон стартує 14 березня на ABC.

Джерело: Deadline