sonyazhytkova .6 июня, 2024 4

Кіностудія Artists Equity, що належить Метту Деймону та Бену Аффлеку, фінансувала та виробила стрічку за мотивами однойменного роману Клер Кіган.

Режисером фільму став Тім Мілантс. Історична драма адаптована з однойменного роману ірландської письменниці Клер Кіган, яка також є автором роману "Тиха дівчина", що отримав номінацію на "Оскар". Дія відбувається у маленькому ірландському містечку в 1985 році за кілька тижнів до Різдва.

У фільмі Кілліан Мерфі виконує роль Білла Фурлонга, торговця вугіллям та порядного сім'янина, який ненавмисно стає свідком насильства, що відбувається в місцевому монастирі. Ця несподівана подія змушує його зіткнутися зі своєю власною дитячою травмою та зробити складний моральний вибір. Основою для сюжету слугує реальна історія Магдаленських пралень та робітничих будинків, управління якими належало католицькій церкві в Ірландії, призначених, як вважалося, для "виховання" "занепалих жінок".

За словами рецензента журналу Hollywood Reporter, у фільмі "Маленькі речі, як ці", Мерфі демонструє вражаючу різноманітність, переходячи від ролі імпозантного та зарозумілого Оппенгеймера до тихого, але глибоко порядного Білла. Його виразні очі передають складний світ болю та травми, що виникають через шокуючий досвід, завдяки йому фільм стає надзвичайно потужним і емоційно зворушливим.

Джерело: Нollywoodreporter