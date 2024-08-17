sonyazhytkova .17 августа, 2024 5

Акторка втілить образ Софі Бекетт, кохану Бенедикта Бріджертона (Люк Томпсон), в четвертому сезоні серіалу, який буде базуватися на романі Джулії Квінн "Пропозиція від джентльмена".

Згідно з офіційним синопсисом від Netflix, четвертий сезон буде зосереджений на Бенедикті Бріджертоні, молодшому браті родини Бріджертонів. Хоча його брати вже знайшли щастя в одруженні, сам Бенедикт не поспішав з вибором пари. Все змінюється, коли на маскараді, організованому його матір'ю, він зустрічає загадкову "Даму в сріблі" - Софі. У романі Софі є донькою графа і однієї з його служниць. Її складне дитинство в домі батька залишило відбиток на її житті через суворе ставлення мачухи та зведених сестер.

Хоча в романі пошуки кохання Бенедикта описані в третій книзі, у серіалі порядок історій змінили. Третій сезон адаптує четвертий роман "Роман з містером Бріджертоном", що зосереджений на стосунках Коліна Бріджертона (Люк Ньютон) і Пенелопи Фезерінгтон (Нікола Кохлан).

Роль Софі викликала великий інтерес ще до офіційного підтвердження від Netflix у липні, що четвертий сезон буде зосереджений на її романтичній історії з Бенедиктом.



У фіналі третього сезону серіалу глядачам дали натяк на наступний роман Бенедикта: Елоїза (Клавдія Джессі), яка вирушає до Шотландії з Френческою, обіцяє повернутися на маскарадний бал матері. Ця сцена породила спекуляції, адже саме на цьому маскараді Софі та Бенедикт вперше зустрічаються.

Джерело: Deadline