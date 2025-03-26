sonyazhytkova .26 марта, 2025 1

Акторка, відома своїми ролями в Покерфейсі та Крізь сніг, приєдналася до основного складу продовження культового серіалу "Оповідь служниці", яке отримало назву "Заповіти".

Роан Бланчард з’явиться поруч з уже оголошеними зірками, такими як Чейз Інфініті, Люсі Голлідей та Енн Дауд, яка повернеться до ролі тітки Лідії.

Акторка зіграє Шунаміту — розпещену підлітку з впливової родини Галааду, чиє становище надає їй значний авторитет серед однолітківчий статус дає їй певний рівень поваги та влади серед однолітків.

"Оповідь служниці" та "Заповіти" засновані на романі Маргарет Етвуд. Як і в попередньому серіалі, сиквел створений Брюсом Міллером, який є шоураннером і виконавчим продюсером.

Події "Заповітів" розгортаються більш ніж через 15 років після того, як завершилася "Оповідь служниці", у тиранічному Галааді. Це історія дорослішання нового покоління жінок, яке зростає в умовах безжальної реальності, де майбутнє виглядає безнадійним. Для них Галаад — це єдине знайоме середовище, і вони не мають спогадів про те, що було до того, як їх поглинула система. Однак ці молоді жінки повинні будуть знайти сили і союзників, щоб боротися за свою свободу і право на життя, якого вони заслуговують.

Джерело: Deadline