sonyazhytkova .23 декабря, 2024 14

Музична біографічна стрічка "Better Man", зрежисована Майклом Грейсі, виходить у кінотеатрах 9 січня.

У центрі кінокартини — історія життя культового співака Роббі Вільямса, яку розповідає актор Джонно Девіс через образ комп'ютерно створеного шимпанзе. Сам Вільямс називає таке зображення своєї особистості "зухвалим".

"Що може бути зухвалішим за зухвалу мавпу?", – розповів Вільямс в інтерв’ю для Associated Press. "Увесь мій шлях – це зухвалість. А у фільмі ми бачимо ще більш нахабного персонажа: мавпу, яка нюхає кокаїн і бореться із залежністю від сексу".

Співак також зазначив, що використання образу тварини може допомогти глядачам побачити людяність у його історії.

"Ми зазвичай більше співчуваємо тваринам, ніж людям. До того ж, це дозволяє уникнути порівнянь, які могли б виникнути, якби мене зіграв реальний актор: чи схожий він на мене, чи поводиться, чи говорить як я", – пояснив Вільямс.

Режисер Майкл Грейсі розповів, що ідея зробити Роббі мавпою виникла після тривалих розмов із артистом: "Він неодноразово казав, що відчував себе ніби примушеним до виступів, як дресирована мавпа. Мені здалося, що це нестандартний і креативний підхід до цієї історії. Цей образ не тільки привертає увагу, а й дозволяє показати справжню суть його життя".

Грейсі вважає, що така інтерпретація біографії Вільямса виділить "Better Man" серед інших музичних фільмів і подарує глядачам новий погляд на життя артиста.

Джерело: Deadline