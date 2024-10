sonyazhytkova .2 октября, 2024 5

Цього Різдва глядачі зможуть насолодитися фільмом "Better Man" - незвичайним біографічним проєктом, у якому головну роль виконує комп’ютерно згенерована мавпа. Перший трейлер стрічки вже вийшов у світ, запрошуючи всіх в унікальну подорож!

У короткому відео, що містить традиційні елементи музичних біографій - дитячі спогади, сценічні виступи та емоційні моменти в готельному номері - на перший план виходить незвичайний образ головного героя, що втілений у вигляді мавпи.

У "Better Man" розповідається про неймовірний шлях Роббі Вільямса, від його дитинства до успішної кар'єри в легендарному гурті Take That, а також про його вражаючі досягнення на сольній сцені. Фільм демонструє не лише стрімкий підйом і драматичні падіння поп-суперзірки, а й ті виклики, з якими йому доводилося стикатися в світі неймовірної слави.

Режисером фільму став Майкл Грейсі, відомий за роботою над "Величним шоу", який спільно зі сценаристами Олівером Колом та Саймоном Глісоном створив цей унікальний проект. Роббі Вільямс надає голос головному герою, а Джонно Девіс відповідає за рухи комп’ютерно згенерованої мавпи.

Світова прем'єра "Better Man" відбулася на фестивалі в Тельюриді 30 серпня, де фільм справив враження завдяки своїй оригінальній концепції, отримавши захоплені відгуки та рейтинг свіжості 86% на Rotten Tomatoes. Це обіцяє незабутню кіноподорож, яка приверне увагу шанувальників музики та кіно по всьому світу.

Джерело: Gamesradar