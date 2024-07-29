sonyazhytkova .29 июля, 2024 2

Брати Руссо, які раніше вже працювали над фільмами Marvel, на Comic-Con у суботу оголосили про свої плани створити двочастинний фільм про Месників.

Роберт Дауні-молодший зіграє Віктора фон Дума у двох нових фільмах братів Руссо – "Месники: Судний День" та "Месники: Таємні Війни". Перед випуском "Месників: Таємні Війни", які є їхньою омріяною картиною, планується вихід іншої стрічки – "Месники: Судний День". Цей проєкт замінить "Месників: Династія Канг", яка була скасована через звільнення Джонатана Мейджорса з MCU після звинувачень у нападі та домаганнях.

Роберт Дауні-молодший, який здобув Оскар і став відомим завдяки ролі Тоні Старка/Залізної Людини з 2008 року, востаннє з'явився в ролі Залізної Людини у фільмі "Месники: Завершення". За словами братів Руссо, їм потрібен був актор відповідного рівня, щоб продовжити цю епічну історію.

На завершення презентації на сцену вийшов актор у костюмі Доктора Дума – металевій масці, зеленій накидці та каптурі. Знявши маску, він виявився Робертом Дауні-молодшим, добре відомим шанувальникам Marvel як Тоні Старк. Поява актора викликала овації, підтверджуючи його повернення у новій ролі, що обіцяє стати не менш захопливою.

Джерело: Deadline