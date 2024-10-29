sonyazhytkova .29 октября, 2024 1

Зірка Marvel рішуче заявив, що нікому не дозволить створити цифрову копію свого образу і попередив, що подасть до суду на кожного, хто наважиться на це.

В одному з епізодів подкасту "On With Kara Swisher", відповідаючи на запитання про своє ставлення до цифрових відтворень, Дауні зазначив, що не має часу на ці технологічні тенденції, оскільки зосереджений на своєму реальному житті. "Я не заздрю тим, хто став обличчям нової цифрової епохи", — додав він.

Коли мова зайшла про можливий перезапуск "Залізної людини" із застосуванням штучного інтелекту, Роберт Дауні-молодший спокійно запевнив: Marvel Studios не планує "оживляти" Тоні Старка цифровими методами. "Я не боюся, що хтось посягне на душу мого персонажа", — прокоментував актор. Проте він попередив: якщо у майбутньому з’являться охочі реалізувати таку ідею, навіть після його смерті, він готовий до юридичних баталій заздалегідь. "На кожного, хто надумає таке, чекатиме судовий позов", — заявив Дауні, жартуючи, що навіть після його смерті його адвокати будуть невтомно захищати його волю.

AI-версії Тоні Старка, ймовірно, не буде, проте сам Роберт Дауні-молодший невдовзі знову з’явиться у всесвіті Marvel — цього разу як культовий лиходій Доктор Дум у стрічці "Месники 5: Судний день", яка вийде на екрани у 2026 році.

Джерело: Gamesradar