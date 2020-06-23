Актер, который недавно участвовал в диснеевском приключении про доктора Дулиттла, может присоединиться к большой диснеевской опять же приключенческой франшизе о пиратах Карибского моря.
Такой слух, основанный на инсайдерской информации, пустило издание WeGotThisCovered, которое сообщает, что если Роберт Дауни младший действительно вольется в актерский состав шестых «Пиратов…», то роль его точно будет не главной. Но какой именно — не уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что вместо Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа ведущая партия в шестом фильме отойдет
Над сценарием «Пиратов Карибского моря 6» работает Крэйг Мэйзин, автор