Анастасия Лях .23 июня, 2020 5

Актер, который недавно участвовал в диснеевском приключении про доктора Дулиттла, может присоединиться к большой диснеевской опять же приключенческой франшизе о пиратах Карибского моря.

Такой слух, основанный на инсайдерской информации, пустило издание WeGotThisCovered, которое сообщает, что если Роберт Дауни младший действительно вольется в актерский состав шестых «Пиратов…», то роль его точно будет не главной. Но какой именно — не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа ведущая партия в шестом фильме отойдет женщине-пиратке по имени Редд. На эту роль рассматривается актриса Карен Гиллан, известная по «Стражам галактики» и «Джуманджи».