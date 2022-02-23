Анастасия Лях .23 февраля, 2022 4

Роберт Дауни-младший снова поработает с режиссером Шейном Блэком, у которого снимался в комедийном детективе «Поцелуй навылет» и третьем «Железном человеке», сообщает The Wrap.

Блэк, который значится сценаристом и постановщиком, разрабатывает экранизацию одной из книг Ричарда Старка (настоящее имя — Дональд Уэстлейк), посвященных профессиональному вору, известному как Паркер (в разные годы этот образ воплощали Ли Марвин в фильме «В упор», Мел Гибсон в «Расплате», Джейсон Стэйтем в «Паркере»).

О проекте, производством которого занимается студия Amazon, пока известно очень мало. Но тот факт, что Дауни сыграет Паркера, уже делает его привлекательным. Над сценарием Блэк поработает в соавторстве с Энтони Багароцци, с которым ранее написал комедийный неонуар «Славные парни».