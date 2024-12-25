sonyazhytkova .25 декабря, 2024 11

Netflix представив перший трейлер обмеженого серіалу "Нульовий день".

Роберт Де Ніро постає у ролі колишнього президента США Джорджа Маллена, якого обставини змушують повернутися до активної діяльності. Він очолює комісію "Zero Day", завдання якої — розкрити таємницю масштабної кібератаки, що спричинила хаос у країні та забрала тисячі життів. Ця місія стає для Маллена випробуванням, адже окрім пошуків винних, йому доводиться боротися з дезінформацією, інтригами впливових осіб із технологічного сектору, фінансових кіл та уряду. До того ж, Маллен змушений зіштовхнутися з власними темними секретами, ризикуючи всім, що йому дороге.

Сценаристами серіалу стали Ерік Ньюман ("Нарко"), Ной Оппенгайм ("Джекі") та Майкл С. Шмідт, а режисером усіх шести епізодів виступила Леслі Лінка Глеттер.

До акторського складу приєдналися Анджела Бассетт, Ліззі Каплан, Джессі Племонс, Джоан Аллен, Конні Бріттон, Меттью Модайн, Ден Стівенс, Білл Кемп, Ґебі Гоффманн та Кларк Ґреґґ.

Один із найсильніших моментів трейлера — репліка героїні Анджели Бассетт, яка звертається до Маллена: "Люди вірять у те, у що їм потрібно вірити. Правда є правдою, але це не завжди головне".

Прем'єра серіалу "Нульовий день" відбудеться 20 лютого на Netflix.

Джерело: Deadline