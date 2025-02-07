sonyazhytkova .7 февраля, 2025 6

Режисером майбутнього кримінального трилера "Шепіт чоловіка" стане Джеймс Ешкрофт, а сценарій адаптують Бен Жакобі та Чейз Палмер.

Стрічка ґрунтується на бестселері Алекса Норта, в центрі якого — вдова та письменник кримінальних романів. Його 8-річний син зникає без сліду, і в пошуках відповідей він звертається до свого відчуженого батька — колишнього поліцейського детектива. Разом вони виявляють, що нове викрадення пов'язане з давнім, нерозкритим випадком, який, як з'ясовується, має відношення до серійного вбивці, відомого як "Шепіт чоловіка".

Зйомки розпочнуться цієї весни на Східному узбережжі США, і глядачі незабаром зможуть поринути в історію, що поєднує захоплюючий трилер із глибокими сімейними драмами.

Джерело: Deadline