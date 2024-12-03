sonyazhytkova .3 декабря, 2024 10

Режисер, який працює над відтворенням культового фільму жахів, зізнався, що спочатку планував повністю переробити кінцівку, але Скашґорд, який грає сексуального, але неймовірно моторошного графа Орлока, змінив його думку.

У інтерв'ю для видання SFX, Роберт Еггерс поділився, що спочатку планував кардинально змінити фінал культового фільму 1922 року, який став класикою німецького експресіонізму. Однак Білл Скашґорд, який грає сексуального та жахливого графа Орлока, переконав його зберегти частину людяності персонажа. "Я надіслав Біллу історію Орлока, і ми разом працювали над тим, щоб досягти бажаного ефекту. Мені було набридло бачити вампірів з емоційними трагедіями, я хотів, щоб Орлок став справжнім демонічним злом", — розповів режисер.

Проте Скашґорд запропонував внести зміни: "Білл сказав, що навіть такий персонаж, як Орлок, має мати якусь вразливість", — додав Еггерс. І хоча спочатку це здавалося контрпродуктивним, режисер визнає, що ці зміни значно покращили фільм. "Це дуже тонко, нечасто, але достатньо, щоб зробити фінал більш потужним, а Білл зі своєю чутливістю зробив Орлока ще страшнішим і реалістичнішим", — зазначив він.

У фільмі також з'являються Ніколас Голт, Лілі-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін і Віллем Дефо.

Прем'єра "Носферату" відбудеться 2 січня. Як і в оригіналі, історія розповідає про молоду пару, що стикається з жахливим вампіром, чиє обожнювання і страх залишають після себе тільки руйнування.

Джерело: Gamesradar