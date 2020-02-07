Анастасия Лях .7 февраля, 2020 6

Как пишет газета The Sun, пластический хирург по имени Джулиан-Де Сильва составил рейтинг самых красивых актеров современного Голливуда.

В составлении топа доктор положился не на собственные критерии красоты, а на результаты компьютерной программы, которая определяет, насколько та или иная внешность соответствует принципу золотого сечения.

Наиболее близким к совершенству оказался актер Роберт Паттинсон, получивший 92,15% приближенности к золотому сечению. За ним следуют Генри Кавилл (91,64%), Брэдли Купер (91%), Брэд Питт (90,51%), Джордж Клуни (89,91%), Хью Джекман (89,64%) и другие.

Что самое смешное, самым идеальным в чертах Паттинсона программа сочла подбородок. А подбородок, как известно, — самая выдающаяся часть тела супергероя Бэтмена, над ролью которого звезда «Сумерек» трудится в настоящее время.