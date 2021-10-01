Анастасия Лях .1 октября, 2021 4

На конвенте DC Fandome выступил Роберт Паттинсон, который пообещал фанатам «много маленьких сюрпризов» в предстоящем «Бэтмене», пишет Variety.

Естественно, актер не стал уточнять, что именно он имеет в виду: сюжетные твисты, камео, пасхалки… Но добавил, что уже посмотрел несколько готовых фрагментов из фильма, и они его сильно впечатлили.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Warner тоже осталось крайне довольно увиденным материалом. Более того, продюсеры заявили, что Бэтмен в исполнении Паттинсона наверняка больше понравится публике, чем Бэтмен в исполнении Бена Аффлека.

«Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза выйдет на экраны 4 марта 2022. Проект позиционируется как нуарный детектив, непохожий на классические супергеройские экшены.