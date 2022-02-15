Таня Гончаренко .15 февраля, 2022 9

Звезда "Сумерек" и исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" поделился своим взглядом на то, кто должен стать злодеем в сиквеле "Бэтмена", если продолжение будет, - пишет Screen Rant.

Актер хотел бы видеть в роли главного антагоиста второй части так называемый Суд Сов - тайное общество, состоящее из элиты Готэма.

О Суде Сов упоминалось ещё в 2011 году. Они представлены как преступная группировка, состоящая из богатых жителей Готэма, которая тайно управляет коррумпированной историей Готэма.

Напомним, премьера "Бэтмена" состоится в начале марта 2022 года. Официального заявления о продлении проекта на вторую часть пока нет.