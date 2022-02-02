Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 9

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон рассказал в интервью журналу Total Film, что многие были очень удивлены новостью о том, что он согласился на роль Бэтмена/Брюса Уэйна в кинокомиксе Мэтта Ривза "Бэтмен".

Как известно, после своего ошеломляющего успеха в фильме "Сумерки", Паттинсон предпочел в течение многих лет держаться подальше от крупных голливудских проектов.

Свое согласие перевоплотиться в Бэтмена актер объясняет так: "Я стремился совсем к другому. Очевидно, что это, по сути, жемчужина в короне ролей, которые вы можете получить как актер. Но я никогда по-настоящему не думал, что буду близок к тому, чтобы согласиться на нее, особенно, если сравнивать ее с другими предложениями, которые меня привлекали в то время. Но я очень внимательно следил за развитием ситуации".

Также, Роберт отметил, насколько шокирован был его агент: "Даже мой агент был удивлен. Он сказал: "О, интересно. Я думал, ты хочешь играть только полных фриков?" И я ответил: "Он и есть фрик!".".

Отметим, что кастинг Паттинсона вызвал много разногласий, но режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз отстоял свое желание взять на эту роль именно Роберта.

"Когда было объявлено о том, что Роб сыграет Бэтмена, вряд ли бы нашелся любой другой актер, который бы не получил негативной реакции. Я знал, что одни были рады, потому что знали работы Роба после "Сумерек", другие были не рады, потому что не видели его работ после "Сумерек". В процессе написания сценария к фильму я посмотрел "Хорошее время" и подумал: "Хорошо, у него есть внутренняя ярость, которая связана с этим персонажем и опасностью, и я чувствую это отчаяние". И я твердо решил, что это будет Роб. И я понятия не имел, есть ли у Роба какой-нибудь интерес! Конечно потому, что он снялся во всех этих инди-фильмах после "Сумерек"", - объяснил свой выбор Ривз.

Напомним, релиз "Бэтмена" состоится 4 марта этого года.