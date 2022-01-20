Анастасия Лях .20 января, 2022 6

Создатель оскароносных «Паразитов» Пон Джун-хо готовит новый проект — экранизацию научно-фантастического романа Эдварда Эштона «Микки-7» , которая в феврале поступит в продажу, сообщает Deadline.

Главную роль в картине может исполнить Роберт Паттинсон. Южнокорейский режиссер хотел бы видеть во главе фильма именно его. В настоящее время идут переговоры, которые вот-вот завершатся, и будем надеяться, что положительно: у Паттинсона, кажется, еще много нераскрытого потенциала, и такой мастер, как Пон Джун-хо , вполне может помочь актеру реализоваться, продемонстрировать грань таланта, которую зрители еще не видели.

Сюжет очень напоминает сай-фай Дункана Джонса «Луна 2112». Главный герой — участник космической экспедиции по имени Микки-7 , являющийся частью масштабного земного проекта по колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Чтобы миссия была максимально продуктивной, начальство загружает одну и ту же память каждый раз в новое тело после смерти предыдущего Микки. Этот уже седьмой по счету. Но однажды что-то идет не по плану, и еще живой герой встречает на Нифльхейме своего преждевременно прибывшего сменщика.

Производством адаптации занимается студия Warner. Сроки и дата выхода пока не уточняются.

Отметим, что ранее Паттинсон уже снимался в космической научной фантастике. Он исполнил главную роль в триллере «На высоте» (он же «Высшее общество») французской постановщицы Клер Дени.