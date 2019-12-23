Актер, получивший главную роль в предстоящей картине «Бэтмен», пообещал уйти из кинематографа в порнографию, если фильм провалится.
Об этом Паттинсон заявил в беседе с The Guardian. Актер признался, что жутко устал от шумихи вокруг этого проекта и его назначения на роль. По словам звезды, он согласился взять на себя эту ношу потому, что чувствовал связь с непростым внутренним миром этого супергероя. Также артист добавил, что очень самокритичен и, если перевоплощение не удастся, первым это заметит. И тогда с горя уйдет в порно. В артхаусное порно.
Скорее всего, Паттинсон пошутил. Хотя кто знает… Съемки «Бэтмена» должны стартовать в начале 2020 года. В режиссерском кресле находится Мэтт Ривз. Релиз запланирован на лето