Анастасия Лях .25 мая, 2021 3

Как сообщает The Hollywood Reporter, актер на днях подписал крупный многолетний контракт со студией Warner и принадлежащим ей каналом HBO.

Согласно пунктам договора Паттинсон будет продюсировать будущие проекты Warner и искать для них молодые актерские дарования. Но это также означает, что актер сможет вернуться к роли Бэтмена в потенциальных сиквелах и ответвлениях, в том числе на телевидении.

Напомним, в настоящее время идет постпродакшен фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза, где Паттинсон играет Брюса Уэйна. Это не столько супергеройский экшен, сколько детективный нуар о расследовании череды политических убийств в Готэме. При этом в картине появятся такие известные комикс-персонажи , как Женщина-кошка , Пингвин и Загадочник. Релиз запланирован на 4 марта 2022 года.

Также в производстве находится сериал о молодости комиссара Гордона, который служит в полиции Готэма и пытается сражаться с преступностью до появления Бэтмена.