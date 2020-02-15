Анастасия Лях .15 февраля, 2020 3

На фото: Роберт Паттинсон в костюме Бэтмена

Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился первым тестовым видео со съемок фильма. Это первая презентация Роберта Паттинсона в образе.

В тизере, который длится пятьдесят секунд и пропущен через красный фильтр, Бэтмен (за маской которого легко узнается подбородок Паттинсона) выглядит сурово, мрачно и величественно. И музыкальное сопровождение соответствует именно такому восприятию героя.

Напомним, фильм Ривза будет снят в жанровой стилистике детективного нуара. Брюс Уэйн будет не столько супергероем, сколько сыщиком, расследующим серию политических убийств в Готэме.

Релиз намечен на 24 июня 2021 года.