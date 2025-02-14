sonyazhytkova .14 февраля, 2025 1

Актор підтвердив, що виробництво другої частини "Бетмена" Метта Рівза розпочнеться наприкінці 2025 року.

Під час прем’єри свого нового фільму "Міккі-17" у Лондоні Паттінсон в інтерв’ю Deadline підтвердив початок роботи над сиквелом. Хоча подробиці сюжету він залишив у таємниці, запевнив: "Це буде круто". Актор також зауважив, що пандемія COVID-19 ніби стерла кілька років, тож очікування продовження здається ще довшим.

Спершу "Бетмен 2" планували випустити 2 жовтня 2026 року, проте Warner Bros. відклали прем’єру на рік — тепер вона запланована на 1 жовтня 2027-го. Метт Рівз раніше заявляв, що зйомки стартують у 2025-му, але тепер Паттінсон назвав точніші терміни.

Проєкт офіційно анонсували ще у 2022 році на CinemaCon. Разом із Паттінсоном до своїх ролей, імовірно, повернуться Енді Серкіс, Джеффрі Райт і Колін Фаррелл, а сценарій знову пише Меттсон Томлін у співпраці з Рівзом.

Перша частина похмурої історії про Бетмена принесла Warner Bros. майже $800 млн у світовому прокаті, здобула схвальні рецензії та три номінації на "Оскар". Тож очікування продовження лише зростає.

Тим часом Паттінсон не збирається брати творчу паузу — найближчим часом він приступить до роботи над новим масштабним фільмом Крістофера Нолана, який може стати одним із найгучніших проєктів режисера.

Джерело: Deadline