sonyazhytkova .24 января, 2025 7

Вийшов новий трейлер довгоочікуваної науково-фантастичної чорної комедії "Міккі 17" від оскароносного режисера "Паразитів" - Пон Джун-хо.

У короткому відео Роберт Паттінсон у ролі Міккі Барнса прагне вирватися з Землі та підписує угоду на дивну програму, не читаючи умов. Глядачі стають свідками його численних смертей, поки він не стикається з власним клоном, який веде окреме життя й навіть знаходить кохання. Особливо вражає голос Паттінсона, натхненням для якого став культовий мультсеріал 90-х "Рен і Стімпі".

За сюжетом, Міккі стає "витратним ресурсом" – працівником, якого після смерті замінюють новою версією з відновленими спогадами. Після того, як Міккі 17 дивом виживає під час небезпечної місії на крижаній планеті Ніфльхейм, він стикається з черговим клоном – Міккі 18.

Стрічка знята за мотивами роману "Міккі 7" письменника Едварда Ештона, виданого у 2022 році. У фільмі також знялися Наомі Екі, Стівен Єн, Тоні Коллетт, Марк Руффало, Холлідей Грейнджер та Анамарія Вартоломей.

Спершу реліз "Міккі 17" планували на березень 2024 року, проте через страйк SAG-AFTRA прем'єру відкладали кілька разів – спочатку на січень 2025 року, потім на квітень. Зрештою, нова дата виходу – 7 березня.

Цей фільм обіцяє стати справжнім кінематографічним досвідом – не пропустіть його в кінотеатрах!

Джерело: Gamesradar