sonyazhytkova .21 ноября, 2024 4

Актор приєднається до вражаючого складу, до якого вже долучились Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей, Зендая та Лупіта Ньонго.

Фільм вийде в форматі IMAX 17 липня 2026 року — дата, що відповідає традиціям Крістофера Нолана, адже його стрічки часто випускалися в цей період, як, наприклад, "Оппенгеймер", який отримав Оскар за найкращий фільм минулого року.

Зйомки нового проєкту мають розпочатися на початку 2025 року. Проте джерела повідомляють, що раніше оприлюднені описи сюжету виявилися неточними, і важливі подробиці тримаються в секреті.

Тим часом Паттінсон працює над новим фільмом A24 "The Drama", де його партнеркою по зйомках стала Зендая, а також готується до виходу науково-фантастичної картини "Mickey17".

Джерело: Deadline