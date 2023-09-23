Таня Гончаренко .23 сентября, 2023 12

Netflix нарешті випускає довгоочікуваний фільм «Діти шпигунів: Армагеддон», що означає повернення режисера Роберта Родрігеса до улюбленої франшизи, яку він розпочав ще у далекому 2001 році. Проте фанати, які очікували повернення улюблених з дитинства зірок, отримають неочікуваний сюрприз, оскільки у цьому перезапуску зовсім інший акторський склад.

У недавньому інтерв`ю для The Hollywood Reporter Родрігес розкрив причину відсутності оригінального акторського складу.

"Я хотів створити нову сім`ю", - пояснив він. "Так як пройшло багато часу з моменту останньої частини в 2011 році, важливо було розпочати франшизу з

чистого аркуша та розвивати її знову".

Він також висловив щире бажання повернути колишніх персонажів і натякнув на можливість з`єднати шпигунскі світи .

Родрігес продемонстрував свій креативний підхід, який охоплює не лише сюжет.

"У світі Голлівуду важко робити фільми, які не ґрунтуються на заздалегідь відомому матеріалі, що належить студіям", - підкреслив режисер. "Тому коли у вас є можливість придумати свою власну історію та розвивати її в продовженнях, ви робите все можливе, оскільки це єдиний шанс".

Фільм "Діти Шпигунів: Армагеддон" обіцяє принести глядачам свіжі та захоплюючі пригоди, відновивши улюблений всіма всесвіт "Шпигунів".

Джерело: Comicbook