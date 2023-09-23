Netflix нарешті випускає довгоочікуваний фільм «Діти шпигунів: Армагеддон», що означає повернення режисера Роберта Родрігеса до улюбленої франшизи, яку він розпочав ще у далекому 2001 році. Проте фанати, які очікували повернення улюблених з дитинства зірок, отримають неочікуваний сюрприз, оскільки у цьому перезапуску зовсім інший акторський склад.
У недавньому інтерв`ю для The Hollywood Reporter Родрігес розкрив причину відсутності оригінального акторського складу.
"Я хотів створити нову сім`ю", - пояснив він. "Так як пройшло багато часу з моменту останньої частини в 2011 році, важливо було розпочати франшизу з
чистого аркуша та розвивати її знову".
Він також висловив щире бажання повернути колишніх персонажів і натякнув на можливість з`єднати шпигунскі світи .
Родрігес продемонстрував свій креативний підхід, який охоплює не лише сюжет.
"У світі Голлівуду важко робити фільми, які не ґрунтуються на заздалегідь відомому матеріалі, що належить студіям", - підкреслив режисер. "Тому коли у вас є можливість придумати свою власну історію та розвивати її в продовженнях, ви робите все можливе, оскільки це єдиний шанс".
Фільм "Діти Шпигунів: Армагеддон" обіцяє принести глядачам свіжі та захоплюючі пригоди, відновивши улюблений всіма всесвіт "Шпигунів".
Джерело: Comicbook