Анастасия Лях .11 января, 2020 6

Режиссер трилогии «Назад в будущее» подписался на постановку фильма под названием «Арес» для студии Warner, сообщает The Hollywood Reporter.

Над сюжетом «Ареса» поработала сценаристка «Капитана Марвел» Женева Робертсон-Дуорет . Фильм расскажет о космонавте, который, возвращаясь из миссии на Землю, терпит крушение и падает где-то в африканской пустыне. Естественно, он стремится выбраться из песков и вернуться домой, но узнает, что выполненная им миссия была частью глобального заговора.

Земекис выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта. О кастинге и сроках производства пока информации нет.