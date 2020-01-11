Роберт Земекис снимет научно-фантастический триллер
Анастасия Лях
.11 января, 2020
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На фото: Роберт Земекис
Режиссер трилогии «Назад в будущее» подписался на постановку фильма под названием «Арес» для студии Warner, сообщает The Hollywood Reporter.
Над сюжетом «Ареса» поработала сценаристка «Капитана Марвел» Женева Робертсон-Дуорет. Фильм расскажет о космонавте, который, возвращаясь из миссии на Землю, терпит крушение и падает где-то в африканской пустыне. Естественно, он стремится выбраться из песков и вернуться домой, но узнает, что выполненная им миссия была частью глобального заговора.
Земекис выступит режиссером и исполнительным продюсером проекта. О кастинге и сроках производства пока информации нет.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую