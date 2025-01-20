sonyazhytkova .20 января, 2025 13

Трейлер другого сезону серіалу "1923" від Paramount+ обіцяє ще більше драми та небезпек.

Цього разу родина Датонів опиняється перед новими викликами суворої зими та невблаганною боротьбою за майбутнє свого ранчо в горах Монтани. Потужні сили прагнуть змінити регіон на користь еліти, змушуючи Даттонів обирати між захистом або смертю.

"Сьогодні ми починаємо перетворювати Монтану на ігровий майданчик для обраних", — лунає голос у трейлері, в той час як впливові підприємці схвально аплодують.

Головні ролі в серіалі виконують номінант на премію "Оскар" Гаррісон Форд та володарка цієї нагороди Гелен Міррен. Прем'єра другого сезону відбудеться 23 лютого. До акторського складу приєдналися Брендон Скленар, Джулія Шлепфер, Джером Флінн, Даррен Манн, Браян Гераті, Аміна Нівес, Мішель Рендольф, Себастьян Роше, Тімоті Далтон та Дженніфер Карпентер.

За сюжетом, новий сезон готує для Джейкоба (Форд) і Кари (Міррен) чергові випробування у боротьбі за збереження сімейного ранчо, яке опинилося під загрозою. У той час Спенсер (Скленар) вирушає у ризиковану подорож, щоб врятувати своїх рідних, а Олександра (Шлепфер) долає Атлантичний океан, аби возз'єднатися з коханим.

Проєкт "1923" є частиною масштабного телевізійного всесвіту Тейлора Шерідана, до якого також входять серіали "Землевласник", "Левиця", "Король Талси", "Мер Кінгстауна", "Законники: Басс Рівз" та "1883".

Джерело: Deadline