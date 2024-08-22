sonyazhytkova .22 августа, 2024 6

Netflix представила перший трейлер екранізації п'єси Огаста Вільсона "Урок фортепіано", де головні ролі виконують Джон Девід Вашингтон, Даніель Дедвайлер та Семюел Л. Джексон.

Прем'єра фільму відбудеться наступного місяця на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Режисерський дебют Малькольма Вашингтона, брата Джона Девіда, переносить нас у 1936 рік, коли Піттсбург ще тремтить від наслідків Великої депресії. Сюжет обертається навколо напруженого конфлікту в родині Чарлзів, де дорогоцінне спадкове фортепіано стає предметом запеклої боротьби між братом і сестрою. Брат (Джон Девід Вашингтон) прагне продати цей інструмент, щоб збудувати фінансове благополуччя родини, тоді як сестра (Даніель Дедвайлер) готова на будь-які жертви, аби зберегти єдиний залишок сімейної спадщини. Їхній дядько (Семюел Л. Джексон) намагається втрутитися та вирішити конфлікт, але навіть його дипломатичні зусилля не можуть впоратися з привидами минулого.

Сценарій написали Малькольм Вашингтон і Вірджил Вільямс. У фільмі також зіграли Рей Фішер, Майкл Поттс, Еріка Баду, Скайлар Аліс Сміт, Джеррі́ка Хінтон, Гейл Бін та Корі Хоукінс. Продюсерами виступили Дензел Вашингтон та Тодд Блек, а виконавчими продюсерами - Констанса Ромеро, Дженніфер Рот і Катія Вашингтон.

Джерело: Deadline