Анастасия Лях .6 января, 2021 11

На фото: Кадр из фильма "Мы можем быть героями"

Роберт Родригес снимет продолжение супергеройского экшена «Мы можем быть героями», который вышел на стриминге Netflix перед новогодними праздниками и стал большим хитом.

Действие «Мы можем быть героями», оригинальный сценарий которого Родригес написал лично, разворачивается в той же вселенной, что и «Приключения Шаркбоя и Лавы» 2005 года выпуска. По сюжету земных супергероев похищают инопланетные злодеи, и тогда их дети объединяются, чтобы спасти и Землю, и родителей.

В картине, вышедшей 25 декабря и собравшей менее чем за две недели более 44 миллионов просмотров, снялись Приянка Чопра, Педро Паскаль, Кристиан Слейтер и Бойд Холбрук. О сюжете и кастинге сиквела пока ничего не говорится.