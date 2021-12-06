Таня Гончаренко .6 декабря, 2021 3

Ана де Армас подписала контракт на участие в фильме от Apple "Призрачный"(Ghosted), где она сыграет с Крисом Эваном. - сообщает Deadline

Ранее, эту роль поручили знаменитой Скарлетт Йоханссон, но актриса отказалась от участия в проекте из-за плотного графика.

Для де Армас и Эванса "Призрачный" станет третьей картиной, над которой они совместно работают. Впервые актеры разделили съемочную площадку детектива "Достать ножи", а далее отснялись в предстоящем фильме "Серый человек".

Режиссером "Ghosted" выступает Декстер Флетчер. Сюжет пока держится в секрете, однако проект описывается как романтический экшн.



