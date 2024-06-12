sonyazhytkova .12 июня, 2024 7

У стрічці, режисером якої виступає Хуан Пабло Аріас Муньос, а виконавчим продюсером - Алі Афшар, вже знімаються сестри Мадлен та Вайолет Макгроу, а також Генрі Томас, Сара Лінд, Фелікс Соліс, Джейкоб Моран, Крістіна Мур та Брінн Керланд.

Сюжет "Намиста" розгортається навколо родини Девісів, яка переживає складні часи у 1960 році. Лаура Девіс розлучається з чоловіком Френком через його непередбачувану вдачу, посилену алкоголем. Повернувшись на роботу медсестрою, Лаура залишає своїх доньок, 11-річну Еллен (Вайолет Макгроу) та 16-річну Джуді (Мадлен Макгроу), пристосовуватися до нових обставин. Несподівано Френк намагається повернути Лауру за допомогою старовинного намиста, яке виявляється провідником для душі злого хлопчика, що давно помер. Це ставить Лауру та її доньок у велику небезпеку. Рома Маффія зіграє Беатріс, медіума, яка іноді співпрацює з поліцією і погоджується допомогти Лаурі та її донькам у розгадуванні таємниці намиста.

Продюсерами фільму виступають Даніел Аспромонте та Крістіна Мур, а виконавчими продюсерами є Вайолет Макгроу, Мадлен Макгроу, Джекі Макгроу та Алі Афшар від ESX Entertainment. Сценарій написав Джон Дьюсі, відомий своїми роботами у фільмах "Різдво в Голлівуді" та "Це кохання".

Рома Маффія здобула популярність завдяки ролі анестезіологині Ліз Круз у драмі FX "Частини тіла". Вона розпочала кар'єру на позабродвейських та регіональних сценах, виконуючи ролі від Шекспіра до Шепарда. Після благодійного читання для New Group у Нью-Йорку, її помітила директорка кастингу Джейн Дженкінс і запросила на роль у фільмі Рона Говарда "Газета". Маффія також зіграла секретарку Анжелу в серіалі "Chicago Hope" і мала ролі у фільмах "Розкриття", "На волоску" з Крістофером Вокеном і Джонні Деппом, "Стирач" з Арнольдом Шварценеггером та "Подвійна небезпека" з Ешлі Джадд.



Її фільмографія включає роботи у стрічках "Я - Сем", "Цілуючи дівчат", "Діри", "Речі, які ви можете дізнатися, просто подивившись на неї", "Йонкерс Джо" та "Kingshighway". На телебаченні Маффія знімалася у серіалах "Profiler", "Закон і порядок", "Швидка допомога", а також у телевізійних фільмах "Консенсуальні відносини" та "Містерія" з Біллом Пуллманом.

З нетерпінням чекаємо на прем'єру фільму "Намисто" та нові вражаючі ролі Роми Маффії!

Джерело: Deadline