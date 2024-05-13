sonyazhytkova .13 мая, 2024 9

Популярна стрічка, зазнала критики не лише на сайті Rotten Tomatoes, але й від аудиторії, яка стверджує, що сценарій настільки слабкий, що, можливо, був створений штучним інтелектом.

У фільмі "Мати нареченої" Брук Шілдс у ролі Лани, стикається з несподіваними обставинами на весіллі своєї доньки (Міранда Козгров) в екзотичному Таїланді. Виявляється, що батько нареченого, її колишній коханець (Бенджамін Братт), зіткнення з яким призводить до веселих та романтичних ситуацій.

Незважаючи на популярність серед глядачів, фільм отримав негативну реакцію як за сценарій, так і за акторську гру. Як критики, так і глядацька аудиторія відзначили формульний та надмірно простий сценарій, вказуючи на його передбачуваність та використання стандартних жанрових штампів.

Нова романтична комедія витіснила класичну анімацію "Шрек" з вершини чарту Netflix та нову стрічку Джеррі Сайнфелда "Без глазурі".

Незважаючи на високу кількість переглядів, "Мати нареченої" отримала низькі оцінки від критиків і аудиторії. З рейтингом 17% на Rotten Tomatoes та лише 21% затвердженням від глядачів, фільм став об'єктом критики. Деякі вважають, що ця комедія ідеально підходить для Netflix, що використовує алгоритм, щоб вставляти смішні сцени з інших кінокартин, що викликає сумніви в оригінальності сюжету. Глядачі також виразили своє розчарування, запитуючи, чому їм не надають можливість поставити нульову оцінку фільму.

Джерело: Мovieweb