sonyazhytkova .11 февраля, 2025 4

Трейлер розповідає історію Пії (Сімона Ешлі), яка після болючого розриву з Чарлі (Файнс-Тіффін) вирушає в подорож самопізнання, зосереджуючись на фотографії, щоб відновити своє життя.

У новому романтичному фільмі від Prime Video головна героїня, Пія, змушена повернутися до свого минулого, коли її найкращий друг Джей змушує її згадати розрив із колишнім хлопцем Чарлі. Вона розповідає, що їхні стосунки були неминуче завершені через різницю в характерах: він залишився звичайним хлопцем, а вона стала сильною та незалежною жінкою.

Пія, яка сумнівається у бажанні вийти заміж, оскільки будує своє життя через фотографію, отримує незвичайний прогноз: на п'яти наступних побаченнях на неї чекають справжнє кохання та кар'єрний успіх. Паралельно з підготовкою до весілля сестри Сонал, Пія опиняється під тиском матері, яка постійно нагадує їй про необхідність знайти партнера. Сонал, намагаючись допомогти, організовує кілька сліпих побачень, де один із кандидатів стане її супутником на весіллі.

Фільм, натхнений австралійською стрічкою "Five Blind Dates", зрежисований Пратханою Мохан, а сценарій написав Нікіта Лалвані.

Глядачі зможуть поринути в цю романтичну історію вже 6 березня.

Джерело: Deadline