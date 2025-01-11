sonyazhytkova .11 января, 2025 6

Новий науково-фантастичний фільм жахів "Компаньйон", створений командою, що подарувала нам "Барбаріан", отримав перший офіційний трейлер.



У центрі сюжету — темна та несподівана історія кохання, яка перетворюється на справжній трилер. Головні ролі виконують Джек Куейд ("Хлопаки") та Софі Тетчер ("Еретик"), чий тандем додає фільму особливої напруги.

Сюжет розгортається навколо Іріс, андроїда, який, здавалося б, створений для задоволення бажань свого власника, Джоша. Але все змінюється, коли вона виходить з-під контролю, набуваючи розуму і плануючи помсту за маніпуляції та зловживання. Напружена атмосфера, похмурий антураж і несподівані сюжетні повороти перетворюють цю історію на унікальний хорор із філософським підтекстом.

Окрім головних зірок, у фільмі з'являться Лука Гейдж, Меган Сурі, Гарві Гільєн та Руперт Френд. Трейлер вражає не лише емоційністю, а й розкриває більше деталей про конфлікт між персонажами, обіцяючи інтригуючий розвиток подій.

"Компаньйон" виходить на великі екрани 31 січня, і це обіцяє стати однією з найгучніших прем'єр початку року.

Джерело: Gamesradar