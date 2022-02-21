Анастасия Лях .21 февраля, 2022 6

Похоже, предстоящий «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» действительно станет первым шагом на пути к долгожданному кроссоверу «Мстителей» и «Людей Икс».

Сперва стало известно, что в фильме появится Патрик Стюарт в образе Чарльза Ксавьера. А теперь издание The Illuminerdi утверждает, что нас ждет камео Росомахи. Правда, скорее всего сыграет эпизод не Хью Джекман, а какой-нибудь актер помоложе, что станет его заменой.

На то сиквел «Доктора Стрэнджа» и называется «В мультивселенной безумия», чтобы представить безумное скрещение двух киновселенных. Но официально подобные сюжетные твисты, конечно же, до последнего хранятся в строжайшем секрете.

Релиз «Доктора Стрэнджа 2» запланирован на 5 мая.