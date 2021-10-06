Таня Гончаренко .6 октября, 2021 8

На фото: Юлия Пересильд и Клим Шипенко перед взлетом СОЮЗ МС-19

Российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко успешно стартовали в космос на корабле СОЮЗ МС-19, под руководством Антона Шкаплерова.

На данный момент, корабль успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. В ближайшее время, члены экспедиции перейдут на станцию.

В сети, на Ютуб-канале Роскосмос, доступна трансляция старта и открытия люков между кораблем «Союз МС-19» и МКС.

На орбите кинематографисты проведут около 12 дней. Возвращение на землю запланировано на 17 октября 2021 года.

За эти неполные 2 недели, Юлия и Клим должны отснять материал для фильма "Вызов", который создается в рамках научно-просветительского проекта.

Этот опыт съемок станет историческим, ведь он первый в истории космонавтики и человечества.

Сюжет фильма расскажет о девушке-враче, которая должна пройти ускоренный курс подготовки к полету, чтобы срочно оказать помощь одному из членов экипажа космической станции.

Напомним, ранее уже возникали идеи отправиться на орбиту для съемок художественного фильма, так сказать, на реальной локации. Авторами идеи выступали Голливудские кинематографисты и даже назначили участников экспедиции в лице Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Но россияне их опередили.