Rotten Tomatoes искусственно сдерживает рейтинг «Звездных войн»?

Наблюдательные пользователи заметили, что зрительский рейтинг фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» на сайте Rotten Tomatoes («гнилые помидоры») уже некоторое время стоит на месте.
Рейтинг застрял на отметке в 86%. При этом количество отзывов постоянно и стремительно растет, но проценты не двигаются ни вниз, ни вверх.
Известно, что глава Rotten Tomatoes Пол Яновер ранее работал в Disney. Так что есть подозрение, что таким образом бывший сотрудник намеревается поддержать диснеевское руководство, поскольку зрители в целом недовольны окончанием любимой саги, и рост количества оценок скорее всего скатил бы рейтинг вниз.
Напомним, рейтинг критиков остановился на 55%.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут bit.ly/CineMaHD смотрел, что и вам рекомендую