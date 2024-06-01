sonyazhytkova .1 июня, 2024 3

Після тривалого очікування анонсу живого телешоу "Підземелля і дракони" на платформі, відбулася неочікувана пауза, яка розчарувала багатьох фанатів.

Франшиза, створена у 1974 році Гарі Гайгаксом і Дейвом Арнесоном, за останнє десятиліття відчула різкий підйом популярності, завдяки популярним онлайн стрімерам, таким як "Critical Role", та блокбастерному фільму "Підземелля і дракони: Честь злодіїв". Перед прем'єрою кінострічки у березні 2023 року, Paramount+ замовили 8 епізодів нового серіалу.

Однак, за даними порталу Deadline, Paramount+ скасувала своє замовлення і не планує випускати нову серію. Але це не означає, що проєкт анульований повністю. Згідно з повідомленням, над серієї ведеться повна творча переробка. Початкову версію, куплену Paramount+, розробив Роусон Маршалл Тербер, автор фільму "Red Notice" від Netflix - найбільш перегляданого фільму на платформі стрімінгу. Проте, нову творчу команду залучають для ребуту перед випуском серіалу для потенційних покупців.

Деталей щодо сюжету поки немає, оскільки історія була дуже секретною перед виходом телешоу. Очікувалося, що воно буде прямо пов'язаний з кінофільмом 2023 року, але тепер шанувальники чекають на нові оголошення щодо перезапуску проєкту.

Джерело: Мovieweb