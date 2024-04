sonyazhytkova .8 апреля, 2024 5

Трейлер нового епосу від Роланда Еммеріха, що розповідає історію гладіаторів, очікується на стрімінговому сервісі Peacock, 18 липня. Весь сезон складатиметься з десяти захопливих епізодів.

За основу взято класичний документальний твір Даніела Маннікса. Сюжет епічної драми розгортається у світі, де гладіаторські бої є не лише видовищем, а й способом життя. Головний герой, імператор Васпасіан (Ентоні Гопкінс), виводить на екран розквіт Римської імперії. Це історія про корупцію, силу та бажання мас споживачів крові та адреналіну. У серіалі зустрінуться персонажі з усіх верств імперії, де спорт, політика та сімейні династії переплітаються в одному вибуховому коктейлі.

У складі акторського ансамблю також Іван Ріон, Сара Мартінс, Том Х'юз, Джоджо Макарі, Мо Хашім, Йоханнес Хаукур Йоханнессон, Руперт Пенрі-Джонс, Габріелла Пессіон, Димітрі Леонідас, Еміліо Сакрайя, Девід Вурава, Пепе Баррозо, Гонсало Алмейда, Енеко Сагардой та Романа Маджіора Вергано.

"Those About To Die" виробництва Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions та Street Entertainment. Студія AGC Television.

Виконавчими продюсерами є Еммеріх, Гаральд Клозер, Джанні Нуннарі, який спочатку придбав права на книгу, Стюарт Форд, Лурдес Діаз, Мігель А. Палос мол., Марко Кройцпайнтер, Роберт Родат, Герберт Г. Клойбер, Мартін Мошковіц, Олівер Бербен, Йонас Бауер, Чарльз Голланд та Наміт Малхотра. Еммеріх, Клозер та Нуннарі розробили серіал і представили його AGC Studios. Еммеріх та Марко Кройцпайнтер зняли по п'ять епізодів у 10-серійному серіалі.

