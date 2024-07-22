sonyazhytkova .22 июля, 2024 7

Минуло вже два роки відтоді, як "Світ Юрського періоду: Домініон" завершив трилогію. Протягом цього часу шанувальники отримували натяки щодо наступної частини серії, де головну роль виконає Скарлетт Йоханссон.

Хоча офіційної назви фільму ще немає, нові повідомлення вказують на можливу назву – "Світ Юрського періоду: Відродження".

У стрічці знімуться Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейлі та Магершала Алі. Виробництвом займатиметься компанія Amblin Entertainment спільно з Universal City Studios LLC.

Подробиць про "Світ Юрського періоду: Відродження" поки що небагато. Режисером фільму спочатку планувався Девід Лейтч, але тепер підтверджено, що стрічку зніматиме Гарет Едвардс за сценарієм Девіда Кеппа.

За чутками, сюжет обертатиметься навколо трьох підлітків і трьох дорослих, які намагаються вижити на острові Нублар. Зйомки наразі проходять у Таїланді. Фільм обіцяє стати абсолютно новим підходом, що започатковує нову еру Юрського періоду.

Брайс Даллас Говард, яка грала Клер Дірінг у перших трьох фільмах "Світу Юрського періоду", не повернеться у новій частині, проте висловила великі сподівання щодо її успіху та порадила новій команді пам'ятати, що основна аудиторія – це діти. Хоча Говард підтвердила, що більше не братиме участі у франшизі, Кріс Пратт залишив питання про свою участь відкритим. Він натякнув на можливе повернення, але також пожартував, що може і не повернутися.

Також, до акторського ансмаблю приєдаються такі зірки, як Руперт Френд, Мануель Гарсія-Рулфо, Луна Блейн та Девід Яконо.

Джерело: Мovieweb