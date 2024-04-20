sonyazhytkova .20 апреля, 2024 4

Дизайнер продакшну телешоу Говард Каммінгс, розповів про причину великої несподіваної зміни у завершенні першого сезону та висловив свої плани для зйомок наступної частини.

Каммінгс ділиться деталями про створення атмосфери Каліфорнії та плани щодо зйомок у Нью-Вегасі.

"З різних причин ми фактично знімали перший сезон "Фоллаут" у Нью-Йорку <сміється>, крім частин в Африці, в Намібії, для Пустелі, коли Люсі виходить зі Сховища, на цьому безумовному місці", - поділився він з GamesRadar+. "В Юті, для сцен з Братством Сталі, ми використовували місцевість поблизу солоних плоскогір'їв Бонневіль і напівзаброшену авіабазу. Щодо майбутнього другого сезону, точні локації ще не визначені, але ми розглядаємо Західне узбережжя як потенційний варіант, що, можливо, спростить зйомки, оскільки нам не потрібно обов'язково їхати в Африку".

Пустеля Наміб не створювалася шляхом використання зеленого екрану, а вона була відтворена за допомогою будівництва сету прямо на місці, на Скелетному узбережжі, де розташоване загадкове містечко-привид Кольманскоп. Будинок, у якому персонаж Люсі з'являється у другому епізоді, є реальним, і його стіни та декорації залишаються недоторканими завдяки аридним умовам пустелі. У заключній сцені першої серії Люсі виходить на поверхню вперше і розглядає руїни пірсу Санта-Моніка. Початково це здавалося неможливим, але виконавчий продюсер Джонатан Нолан допоміг Говарду Каммінгсу побачити цю візію.

"Це була блискуча ідея з боку Джонатана Нолана поїхати [до Африки]. Ми стояли там - спочатку сценарій не був [встановлений] біля води, і я сказав: 'Ого, цей океан такий бурхливий, шкода, що ми не можемо побачити воду'. І він говорить: 'А якщо ми зможемо?'", - продовжив Камінгс.

"Він поспішав до шоу та зустрівся з сценаристом, щоб обговорити ідею. Під час обговорення виконавчий продюсер прийшов і запитав: 'Що тут відбувається?' І я відповів: 'Ми розглядаємо пірс Санта-Моніка. Ми помітили, що це добре вписується у ландшафт і відображає атмосферу!' Було захоплююче мати можливість зобразити Шахту 33, що виходить із пірсу Санта-Моніка".

"Fallout" зараз доступний для перегляду на Prime Video.

Джерело: Gamesradar