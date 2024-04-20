sonyazhytkova .20 апреля, 2024 6

На фото: Зак Ефрон, Джеремі Аллен Вайт, Харріс Діккінсон та Стенлі Саймонс

Спортивна драма, відомого режисера Шона Дуркіна, здобула перемогу на фестивалях у Каннах та Санденс. Цей фільм ексклюзивно з'явиться на стрімінговій платформі завдяки угоді з дистриб'ютором A24, починаючи з 10 травня.

Захоплива кіноповість "Залізний Кіготь" відтворює реальну історію родини Фон Еріх, відомої династії борців, чия слава визначила багато епох у світі спорту з 1960-х років. Фільм розглядає, так заване "прокляття Фон Еріх", що призвело до трагічного фіналу для численних братів родини, залишаючи живим лише Кевіна Фон Еріха, якого зіграв Зак Ефрон.

Акторський анасамбль стрічки доповинили - Джеремі Аллен Вайт, Харріс Діккінсон, Холт Маккаллані, Маура Тірні та Лілі Джеймс. Крім A24, виробництвом займалися Тесса Росс, Джульєтт Хауелл і Ангус Ламонт для House Productions.

Останніми релізами A24, були напружений трилер про бодібілдинг "Любов і брехня" від Роуз Гласс та захоплюючий дистопійний фільм "Війна Штатів".

Джерело: Deadline