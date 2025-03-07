sonyazhytkova .7 марта, 2025 10

Hulu випустила трейлер серіалу "Mid-Century Modern", який обіцяє стати справжньою сенсацією на стрімінговій платформі.

Новинка від Макса Мутчніка та Девіда Кохана, творців легендарного "Will & Grace", серіал "Mid-Century Modern" стане останньою роллю Лінди Лавін, яка пішла з життя в грудні минулого року.

Сюжет серіалу розгортається навколо трьох чоловіків середнього віку, які після несподіваної смерті одного з них вирішують провести свої "золоті роки" разом у Палм-Спрінгс. Тут, у розкішному будинку, де один із героїв живе зі своєю матір'ю, вони створюють свою "обрану родину". Вони доводять, що навіть у найважчі часи є хтось, хто нагадає, що не завадило б зробити омолодження шиї.

Головні ролі виконують Нейтан Лейн (Банні Шнайдерман), Метью Бомер (Джеррі Франк) і Нейтан Лі Грем (Артур Бруссар), а Лінда Лавін з’являється у ролі Сібіл Шнайдерман, матері Банні. Також у серіалі можна побачити таких зірок, як Памела Адлон, Ванесса Бейєр, Джессі Тайлер Фергюсон, Джадд Гірш, Річард Кінд, Біллі Лоурд і багато інших.

Пілотний епізод знімався перед живою аудиторією, і після успішних перших показів Hulu швидко прийняла рішення про продовження серіалу. "Mid-Century Modern" дебютує 28 березня, обіцяючи стати яскравою комедійною подією цього року.

Джерело: Deadline