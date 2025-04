sonyazhytkova .27 апреля, 2025 8

Стримінговий гігінт показав перший трейлер "Сирен" — гострої темної комедії про сімейні драми, багаті маєтки та дуже підозрілі відносини. Меганн Фегі , Джуліанна Мур і Міллі Олкок запрошують вас на вибухові вихідні, де розкіш має свій темний бік.

Під знайому мелодію Gotye "Somebody That I Used to Know" ми бачимо, як Девон (Меганн Фегі) вирушає рятувати свою сестру Сімону (Міллі Олкок) із пазурів харизматичної світської левиці Мікаели "Кікі" Келл (Джуліанна Мур). Після того, як їхній батько (Білл Кемп) занедужує на деменцію, Девон шокована байдужістю Сімони, яка обмежилась лише… фруктовим кошиком. Тож Девон рушає прямісінько до розкішного маєтку Кікі, готуючись до серйозної сестринської "розмови".

"Сирени" — це адаптація п'єси Метцлер Elemeno Pea, де розкішне життя Мікаели перетворюється для Сімони на справжню наркотичну залежність. Але коли Девон вирішує втрутитись, вона ще не знає, що Кікі — суперниця не з легких.

Історія розгортається протягом одного бурхливого вікенду у маєтку на узбережжі та обіцяє глядачам дотепну, еротичну і влучну сатиру на теми влади, класу і жіночих взаємин. До акторського складу також приєдналися Кевін Бейкон, Гленн Говертон і Фелікс Соліс. Режисером перших двох епізодів виступила Ніколь Кассел ("Вартові"), яка також стала виконавчим продюсером.

Тож готуйтеся: у цих "Сирен" замість пісень — іронія, замість хвиль — інтриги, а замість спокійного відпочинку — велика сімейна буря. І так, фруктові кошики тут вже не допоможуть!

