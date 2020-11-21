Анастасия Лях .21 ноября, 2020 11

Режиссер «Ежа Соника» Джефф Фаулер займется постановкой игровой полнометражной версии мультсериала о Розовой пантере, сообщает Deadline.

Анимационный персонаж Розовая пантера впервые появился в качестве заставки к вступительным титрам одноименной комедии 1963 года, в которой неуклюжий французский инспектор Жак Клузо искал уникальный огромный бриллиант под названием «Розовая пантера». Мультяшная кошка фигурировала исключительно в титрах, но в итоге стала настолько популярной, что обзавелась собственным мультсериалом, что выходил в эфир с 1969 по 1994 годы.

Как и «Еж Соник», полнометражная «Розовая пантера» будет комбинацией игрового кино и компьютерной анимации. Больше о проекте пока ничего неизвестно.