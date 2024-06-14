sonyazhytkova .14 июня, 2024 7

Окрім, Ідріса Ельби до акторського складу приєдналися Тобі Джонс ("Індіана Джонс і циферблат долі"), Ліза Вікарі ("Темрява") та Крістіане Пол ("ФБР: Інтернешнл"). Зйомки проходять у Великій Британії.

Ідріс Ельба не тільки зіграє головну роль, але й виступить виконавчим продюсером разом з Джеймі Лоренсоном, Хаканом Косеттою та Томом Нешем з 60Forty Films, а також з Джорджем Кеєм і Джимом Філдом Смітом з компанії Idiotlamp Productions.

Прем'єра першого сезону "Перехоплений рейс" відбулася у червні 2023 року, де Ельба зіграв бізнес-переговорника Сема, чия семигодинна подорож перетворюється на смертельно небезпечне викрадення літака. Сем використовує свої навички, щоб вирішити ситуацію, повернутися додому до сина та колишньої дружини, а також дізнатися більше про злочинців та їхні справжні мотиви.

Серіал, створений Джорджем Кеєм і Джимом Філдом Смітом, став справжнім хітом серед підписників і отримав вражаючий рейтинг 88% на Rotten Tomatoes. Тож не дивно, що Apple TV Plus вирішили продовжити цю історію, навіть якщо перший сезон завершився досить логічно. Поки що деталі сюжету тримаються в секреті, але участь німецької актриси Лізи Вікарі може вказувати на те, що частина подій розгортатиметься у Німеччині.

Джерело: Gamesradar