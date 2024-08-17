sonyazhytkova .17 августа, 2024 3

Зірка серіалу "Друзі", який помер 28 жовтня минулого року, залишив прощальні слова своєму асистенту Кеннету Івамасі, які тепер стали частиною судової справи.

У нових документах, оприлюднених після висунення обвинувачень п’ятьом особам у зв'язку зі смертю Метью Перрі, стали відомі його останні слова. Згідно з інформацією Daily Mail, Перрі попросив Кеннета Івамасу ввести йому велику дозу кетаміну та підготувати джакузі, в якому його пізніше знайшли непритомним.

Документи також свідчать про те, що Перрі вже двічі знаходили непритомним у його будинку до цього трагічного випадку. Разом із Івамасою, у справі звинувачуються ще четверо осіб, серед яких два лікарі: Ерік Флемінг, доктор Марк Чавес, Джасвін Сангха та доктор Сальвадор Пласенсія.

Івамаса, Флемінг та Чавес визнали свою провину, тоді як Сангха та Пласенсія заперечують обвинувачення.

Після оголошення звинувачень, прокурор США Мартін Естрада на пресконференції в Лос-Анджелесі розповів, що серед підозрюваних – асистент, який проживав з Перрі, два лікарі та жінка, відома під прізвиськом "Королева Кетаміну". Естрада підкреслив, що ці особи були частиною масштабної підпільної мережі, яка забезпечувала Перрі та інших кетаміном. Він також зазначив, що підозрювані скористалися залежністю актора для власної наживи.

Джерело: Deadline