sonyazhytkova .6 января, 2025 3

Стримінговий сервіс Prime Video повертається до Нагаленду з офіційним трейлером другого сезону нео-нуар серіалу "Paatal Lok".

Індійський кримінальний трилер, який здобув популярність серед глядачів, повертається на екрани 17 січня.

У новому трейлері глядачі знову опиняються у світі інспектора Хаті Рама Чоудхарі (Джайдіп Ахлават), який разом із молодшим напарником Імраном Ансарі (Ішвак Сінгх) вирушає на розслідування зникнення мігранта, що мав зв'язки з небезпечним наркосиндикатом у Нагаленді. Розкриваючи таємниці, Чоудхарі доведеться пройти через численні перепони: власні демони, системні зловживання та соціальні проблеми.Розслідування приводить його до найвищих щаблів влади, де він стикається з тими, хто грає за правилами великої гри. Чоудхарі розуміє, що його чекає важкий вибір: зберегти свою посаду або виконати обов'язок до кінця.

До акторського складу приєдналися Гул Панаг, що повертається з першого сезону, а також нові обличчя – Тілоттама Шоме, Наґеш Кукуноор і Джауну Баруа. Режисер – Авінаш Арун Дхаваре.

Джерело: Deadline