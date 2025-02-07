sonyazhytkova .7 февраля, 2025 8

Після ролі в сатиричному серіалі HBO "Франшиза", що висміював супергеройські фільми, шотландсько-італійський актор приєднується до кіновсесвіту Marvel. Він отримав постійну роль у довгоочікуваному спін-офі про Віжена.

Сюжет серіалу розгортатиметься після подій "ВандаВіжен". Віжен, якого Танос знищив у "Месниках: Війна нескінченності" (2018), повернувся до життя, але втратив пам’ять. Тепер він намагається відновити свою особистість і знайти зв’язок із людяністю. Пол Беттані знову виконає роль культового андроїда.

Руарід Молліка зіграє персонажа на ім’я Такер. Також до акторського складу приєднаються Джеймс Спейдер, який повернеться до образу Альтрона, Тодд Сташвік і Фаран Тахір, що знову зіграють Разу і Розу.

"Віжен" стане другим спін-офом "ВандаВіжен" після нещодавньої прем’єри "Це все Аґата". А вже в березні Marvel представить ще один очікуваний серіал – "Шибайголова: Народжений заново".

Джерело: Deadline